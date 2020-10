Coronavirus | Minniti | ' Dpcm per tavolo governo-maggioranza-opposizioni'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - “Deve essere compito dellae interesse delcoinvolgere le. Penso che questo vada istituzionalizzato con unistituzionale per una forma di collaborazione rafforzata nel rispetto dei ruoli. Se non lo si fa in una situazione di emergenza estrema quando si fa? Ci deve essere qualcosa che codifichi questoe che lo faccia funzionare, facciamo tantie se ne può fare uno per istituzionalizzare ildi confronto con le”. Lo ha affermato l'ex ministro dell'Interno Marcoa “L'Intervista di Maria Latella” su Sky TG24. Il dialogo train questo momento ...