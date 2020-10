Coronavirus, mercoledì 28 ottobre: sono 1.963 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – “Su quasi 23mila tamponi (2.275 in meno di ieri), oggi nel Lazio si registrano 1.963 casi positivi, 19 decessi e 140 guariti. Il rapporto tra positivi e i tamponi e’ 8,5%”. Lo fa sapere l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma sono 993 i nuovi casi. Nella Asl Roma 1 sono 349 e si tratta di casi a domicilio e trenta sono ricoveri. Si registrano cinque decessi di 67, 76, 82, 85 e 92 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 454 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Centocinquantanove i casi individuati su segnaLazione del medico di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – “Su quasi 23mila tamponi (2.275 in meno di ieri), oggi nelsi registrano 1.963positivi, 19 decessi e 140 guariti. Il rapporto tra positivi e i tamponi e’ 8,5%”. Lo fa sapere l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma993 i. Nella Asl Roma 1349 e si tratta dia domicilio e trentaricoveri. Si registrano cinque decessi di 67, 76, 82, 85 e 92 anni con patologie. Nella Asl Roma 2454 ie si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Centocinquantanove iindividuati su segnane del medico di ...

ventus85 : Coronavirus, oggi 24.991 contagi e 205 morti per Covid: i dati di mercoledì 28 ottobre - VivMilano : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 24.991 nuovi contagi, 205 morti, 3.416 guariti, 198.952 tamponi, 1.536 (+125) ricoverati in terapia int… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sicilia e della #Liguria #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 24.991 nuovi contagi, 205 morti, 3.416 guariti, 198.952 tamponi, 1.536 (+125) ricoverati in terapia int… - AgenziaOpinione : MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS – COVID 19 – « I DATI AGGIORNATI A mercoledì 28 ottobre IN DIRETTA ON-LINE PER… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mercoledì Gli aggiornamenti di mercoledì 28 ottobre sul Coronavirus in Campania Fanpage.it