Coronavirus, Mentana: "Lockdown inevitabile, non nascondiamo la verità" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Parlando dell'attuale situazione, Enrico Mentana scrive che, osservando cosa accade in Europa, il lockdown sembra inevitabile. Abbiamo vissuto dei giorni complessi da tutti i punti di vista. Da un lato ci sono i dati sui contagi e le terapie intensive che mostrano un costante aumento, dall'altro ci sono i lavoratori esasperati per una situazione che … L'articolo Coronavirus, Mentana: "Lockdown inevitabile, non nascondiamo la verità" è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

