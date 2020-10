Coronavirus, Macron: “Francia in lockdown da venerdì ma scuole aperte” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – Un lockdown su tutto il territorio nazionale da venerdì 30 ottobre “almeno fino al primo dicembre”. È quanto ha annunciato in serata il presidente francese, Emmanuel Macron. “In Francia e in Europa siamo sommersi dall’accelerazione del Coronavirus ed è più che mai necessario dare un colpo di freno” ha affermato Macron nel solenne discorso alla Nazione. Le restrizioni scatteranno per bar e ristoranti ma “le scuole – ha detto Macron – resteranno aperte”. Nessun blocco neanche alle frontiere dello spazio Schengen, ha assicurato il presidente francese. Una decisione attesa che arriva nel giorno in cui la Francia sfiora i 70mila contagi. Nel dettaglio – secondo i dati diffusi da ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – Unsu tutto il territorio nazionale da venerdì 30 ottobre “almeno fino al primo dicembre”. È quanto ha annunciato in serata il presidente francese, Emmanuel. “In Francia e in Europa siamo sommersi dall’accelerazione deled è più che mai necessario dare un colpo di freno” ha affermatonel solenne discorso alla Nazione. Le restrizioni scatteranno per bar e ristoranti ma “le– ha detto– resteranno aperte”. Nessun blocco neanche alle frontiere dello spazio Schengen, ha assicurato il presidente francese. Una decisione attesa che arriva nel giorno in cui la Francia sfiora i 70mila contagi. Nel dettaglio – secondo i dati diffusi da ...

repubblica : Coronavirus, Macron annuncia il lockdown: 'Sommersi dall'epidemia serve colpo di freno brutale' - Corriere : Macron, stasera alle 20 il discorso alla Francia: verso la chiusura totale per 30 giorni - fanpage : Francia, attesa per il discorso di Macron: in migliaia in fuga da Parigi - Bigalfry : Macron, il discorso alla Francia: «Lockdown in Francia da venerdì, ma le scuole restano aperte» - Mega_Fauna : RT @tvsvizzera: Spostamenti consentiti solo con autocertificazione, chiusi negozi non essenziali, bar e ristoranti per due mesi. Se non int… -