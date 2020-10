Coronavirus, Macron annuncia un nuovo lockdown per la Francia (Di giovedì 29 ottobre 2020) La cappa di piombo scende di nuovo sulla Francia. Meno di sei mesi dopo la fine di un lockdown senza precedenti per i francesi, Emmanuel Macron ha annunciato questa sera il ritorno di questa drastica misura contro il Coronavirus, durante un solenne discorso alla nazione in diretta radiofonico e televisiva dall'Eliseo. Di fronte all'entità della seconda ondata dell'epidemia di Covid-19, sono ormai superate le recenti misure di coprifuoco locale per 40 milioni di abitanti: dalla mezzanotte tra giovedì e venerdì, fino al 1 dicembre come minimo, il lockdown riguarderà l'intero territorio, con adeguamenti solo per i dipartimenti e territori d'oltremare. Le scuole, elementari, medie e licei resteranno comunque aperte, a differenza del primo ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 29 ottobre 2020) La cappa di piombo scende disulla. Meno di sei mesi dopo la fine di unsenza precedenti per i francesi, Emmanuelhato questa sera il ritorno di questa drastica misura contro il, durante un solenne discorso alla nazione in diretta radiofonico e televisiva dall'Eliseo. Di fronte all'entità della seconda ondata dell'epidemia di Covid-19, sono ormai superate le recenti misure di coprifuoco locale per 40 milioni di abitanti: dalla mezzanotte tra giovedì e venerdì, fino al 1 dicembre come minimo, ilriguarderà l'intero territorio, con adeguamenti solo per i dipartimenti e territori d'oltremare. Le scuole, elementari, medie e licei resteranno comunque aperte, a differenza del primo ...

