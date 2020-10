Coronavirus | l’Umbria ha paura | assediati i pronto soccorso | “non li affollate” L’ospedale da campo annunciato ad aprile non è pronto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il “cuore verde d’Italia” ha un serio problema con i contagi Covid e la conseguente tenuta del servizio sanitario. Stando ai numeri, una situazione ancora più difficile rispetto agli altri territori della Penisola. L’Umbria da giorni è la Regione con la percentuale più alta di posti letto in terapia intensiva occupata da pazienti Covid, il 27,80% contro il 21,80% della Campania (ma i dati sono in continuo aggiornamento). E l’iter burocratico per l’ospedale dapromesso in primavera dalla giunta regionale guidata da Donatella Tesei è ancora agli inizi. Oltre 450 contagi al giorno, superato il picco di ricoverati Una regione che supera di poco gli 800mila abitanti – meno di un terzo della sola città di Roma – è arrivata a tocca la punta di oltre 450 contagi in una sola ...