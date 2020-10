Coronavirus, lettera di Sala e de Magistris a Speranza: “No al lockdown” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) MILANO – No al lockdown. Il sindaco milanese Giuseppe Sala la pensa come il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana: “Per quello che osservo oggi ritengo che questa sarebbe una scelta sbagliata, e lo dico assumendomi le mie responsabilità e sapendo che qui ci sono due partiti: c’è chi dice ‘chiudi tutto’ e c’è chi dice ‘non si può'”, afferma Sala nel corso di un videomessaggio ai cittadini, pratica che come sottolinea lo stesso sindaco farà parte, seppur non quotidianamente, della prassi con cui intende comunicare. Leggi su dire (Di mercoledì 28 ottobre 2020) MILANO – No al lockdown. Il sindaco milanese Giuseppe Sala la pensa come il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana: “Per quello che osservo oggi ritengo che questa sarebbe una scelta sbagliata, e lo dico assumendomi le mie responsabilità e sapendo che qui ci sono due partiti: c’è chi dice ‘chiudi tutto’ e c’è chi dice ‘non si può'”, afferma Sala nel corso di un videomessaggio ai cittadini, pratica che come sottolinea lo stesso sindaco farà parte, seppur non quotidianamente, della prassi con cui intende comunicare.

vaticannews_it : #27ottobre #PapaFrancesco: sogno un’“Europa comunità”, solidale, amica delle persone. In una lettera al cardinale… - Daniele_Manca : Covid, mascherine e distanziamento decisive anche in casa, Alcuni piccoli sacrifici, anche all’interno del nucleo f… - SkyTG24 : Covid, Zingaretti: “Il nemico è il virus, non le regole che ci diamo per fermarlo” - goldenjoe75 : RT @Libero_official: La tagliente missiva di #BeppeSala e #DeMagistris al ministro #Speranza: 'Lockdown, idea sua o del consigliere? Non ci… - NuovaScintilla : RT @Tornielli: Il Papa: sogno un’“Europa comunità”, solidale, amica delle persone - Vatican News -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lettera Covid, mascherine e distanziamento decisive anche in casa Corriere della Sera Fedora Barbieri mentre interpreta Fidalma ne “Il matrimonio segreto” di Domenico Cimarosa. Così l’Italia renderà omaggio alla cantante lirica

Fedora Barbieri nel personaggio di Fidalma ne “Il matrimonio segreto”, opera di Domenico Cimarosa, quest’ultimo citato nel 20 lire del 28 dicembre 1949 e nell’800 o 41 eurocentesimi del 27 gennaio 200 ...

MICHELE EMILIANO - BRUNO VESPA - LUCA ZAIA

Da “il Gazzettino” MICHELE EMILIANO - BRUNO VESPA - LUCA ZAIA Una lettera durissima e rimasta finora inedita inviata dalla direttrice della Prevenzione della regione Veneto Francesca Russo alla presti ...

Fedora Barbieri nel personaggio di Fidalma ne “Il matrimonio segreto”, opera di Domenico Cimarosa, quest’ultimo citato nel 20 lire del 28 dicembre 1949 e nell’800 o 41 eurocentesimi del 27 gennaio 200 ...Da “il Gazzettino” MICHELE EMILIANO - BRUNO VESPA - LUCA ZAIA Una lettera durissima e rimasta finora inedita inviata dalla direttrice della Prevenzione della regione Veneto Francesca Russo alla presti ...