Coronavirus: le regole per andare al cimitero nelle festività dei Morti e Ognissanti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Molti Comuni decidono di contingentare e regolamentare l'afflusso, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid. Di buon senso anche l'invito a diluire le visite in più giorni. Le indulgenze ... Leggi su today (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Molti Comuni decidono di contingentare e regolamentare l'afflusso, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid. Di buon senso anche l'invito a diluire le visite in più giorni. Le indulgenze ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus regole Covid, regole per chi ha incontrato un positivo: asintomatici liberi dopo 14 giorni, più complesso se si hanno febbre e tosse Il Messaggero Fiona Ferro positiva al COVID-19

Fiona Ferro, la tennista che ha vinto a Palermo nel mese di agosto il primo torneo dopo la sospensione delle attività agonistiche, è positiva al COVID-19. È lei stessa a dare la notizia sul suo profil ...

Emergenza Covid, la Asl di Latina: «Pretendiamo rispetto»

«Quella contro la Sars-CoV-2, per chi non lo avesse ancora compreso, è una guerra vera e propria e, in guerra, i disertori non servono. Nessuno di noi vuole essere ringraziato per ...

