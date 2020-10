Coronavirus, lanci di petardi e bottiglie a Palermo contro la polizia: il video degli scontri (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ancora tensione dovuta al nuovo dpcm governativo per contenere il contagio da Covid-19. Gli scontri fra manifestanti e polizia si sono registrati questo pomeriggio, a margine di una manifestazione dei commercianti, nella città di Palermo. Alcuni gruppi di violenti hanno divelto cestini della spazzatura e alcune panchine, lanciando petardi e bottiglie all’indirizzo degli agenti , che hanno risposto con alcune cariche. Secondo quanto si apprende, sarebbero due le persone fermate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ancora tensione dovuta al nuovo dpcm governativo per contenere il contagio da Covid-19. Glifra manifestanti esi sono registrati questo pomeriggio, a margine di una manifestazione dei commercianti, nella città di. Alcuni gruppi di violenti hanno divelto cestini della spazzatura e alcune panchine,andoall’indirizzoagenti , che hanno risposto con alcune cariche. Secondo quanto si apprende, sarebbero due le persone fermate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

PALERMO - Scontri nel centro di Palermo tra forze dell'ordine e manifestanti scesi in strada a protestare contro le chiusure imposte dal Dpcm come misure di contrasto al contagio da Covid-19.

