Coronavirus, la Svizzera toglie 4 regioni italiane dalla lista nera (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb.

repubblica : Coronavirus, in Svizzera è emergenza: 'Ma nessuna discriminazione sui pazienti anziani' - Open_gol : La Svizzera ha severamente inasprito i provvedimenti a livello nazionale per frenare il virus. Da domani bar e rist… - LaStampa : La Svizzera sceglie: rianimazione negata agli anziani malati di coronavirus - romi_andrio : RT @tvsvizzera: Nuovo giro di vite in #Svizzera contro il #Covid19: bar e ristoranti chiusi alle 23, riunioni private con non più di 10 per… - zazoomblog : Coronavirus ultime notizie – Nuova stretta in Svizzera: da domani bar e ristoranti chiusi dopo le 23. Record di con… -