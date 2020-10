Coronavirus, la 'regola dei 15 minuti' e il fattore tempo: a cosa stare attenti per evitare il contagio (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dai contatti ravvicinati alla trasmissione aerea: come e perché diminuire il tempo di esposizione al virus può essere decisivo per scongiurare il rischio di infettarsi Leggi su today (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dai contatti ravvicinati alla trasmissione aerea: come e perché diminuire ildi esposizione al virus può essere decisivo per scongiurare il rischio di infettarsi

Albergodiffuso : 'E' un bagno di sangue. Questo provvedimento non ha alcun senso per attività come la nostra dove il distanziamento… - VSinistre : Il quotidiano post-#COVID19 ha tutte le carte in regola per essere un quotidiano per gran parte improntato a una s… - ing_galletta : Non so a voi ma questa situazione di sospensione senza visione del futuro mi ha stancato! Sono il primo a rispettar… - fabdibenedetto : Un liberale, un liberista, un liberalconservatore che dica che i #ristori sono una merda, che sono robe da bolscevi… - CodaFiorella : RT @RepubblicaTv: Dpcm, la rabbia dei gestori di palestre e scuole di danza: 'Abbiamo speso soldi per mettere tutto in regola e di punto in… -