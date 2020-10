Coronavirus, la nuova ordinanza della Regione Lombardia: coprifuoco e didattica a distanza per le scuole superiori (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Regione Lombardia ha varato una nuova altra ordinanza anti-Covid per allineare le norme regionali a quelle nazionali stabilite dall'ultimo Dpcm del governo Conte del 24 ottobre . Confermato il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Laha varato unaaltraanti-Covid per allineare le norme regionali a quelle nazionali stabilite dall'ultimo Dpcm del governo Conte del 24 ottobre . Confermato il ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus, nuova vittima: è una 84enne. Meno contagi sul territorio TuttOggi Cancellata la seconda rata Imu (ma non per tutti)

Lo stop vale per le attività economiche interessate dalle chiusure disposte dal’ultimo dpcm. Ma solo se i proprietari degli immobili sono al tempo stesso gestori delle attività sospese, a differenza d ...

Covid, Brusaferro: «Indice di contagio molto sopra a 1 in alcune aree»

Covid, continua a crescere in Italia l'indice di contagio, con l'Rt ormai sopra a 1 in tutte le Regioni, Lo conferma il presidente dell'Istituto superiore di sanità ...

