(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ott. (Adnkronos) -Eat viene in aiuto aiitaliani con un'iniziativa che prevede zeroper iristoranti che attivano il servizio di consegna a domicilio. Oltre a questo, la società del food delivery prevede uno sconto del 25% sulleper oltre 5mila ristorantipiù colpiti dalle restrizioni legate all'emergenza Covid. La decisione è stata presa a seguito delle nuove restrizioni nazionali che coinvolgono la ristorazione italiana, come la chiusura anticipata del consumo nei ristoranti alle 18. "L'mento della commissione sarà estendibile e prorogabile in base all'evoluzione della situazione e sarà in vigore per un periodo minimo di 1 mese", spiega una nota. Sarà ...

TV7Benevento : Coronavirus: Just Eat azzera commissioni a nuovi ristoratori partner... - jen_just_g : RT @wireditalia: Secondo il virologo Palù, la quasi totalità dei casi sarebbe asintomatica. Ma, i dati dell'Iss riportano altro, ovvero che… - Gandalf1948 : Però ragazzi...io capisco le difficoltà, ma far lavorare il cervello, almeno ogni tanto, farebbe bene anche a voi!… - ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: CORONAVIRUS, I VIDEO DAL BRUNCH AL JUST CAVALLI CONTRO IL DPCM: CANNUCCE NELLE TETTE E BALLI DI... - klaatu29 : @Aramcheck76 @AronneIvan @Happy4Trigger @Jacopopelle_98 @bscfederico @NaomiOhReally sì, attualmente sono secondi al… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Just

LiberoQuotidiano.it

Milano, 28 ott. (Adnkronos) - Just Eat viene in aiuto ai ristoratori italiani con un'iniziativa che prevede zero commissioni per i nuovi ristoranti che attivano il servizio di consegna a domicilio. Ol ...Will social networks and shared information replace printed paper and professional news, just as Wikipedia has made encyclopedias ... much more severe social and psychological effects than the ...