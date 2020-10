Coronavirus: Just Eat azzera commissioni a nuovi ristoratori partner (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo CalcioWeb.

Milano, 28 ott. (Adnkronos) - Just Eat viene in aiuto ai ristoratori italiani con un'iniziativa che prevede zero commissioni per i nuovi ristoranti che attivano il servizio di consegna a domicilio. Ol ...

Coronavirus, nelle ultime 24 ore 21.994 nuovi casi e 221 morti. Fatti oltre 174mila tamponi

L'Oms contro gli Usa: "Pericoloso rinunciare al controllo della pandemia". Germania, raddoppiato il numero dei morti in un giorno. La Russia ...

