Coronavirus, in Lombardia superati i 7.500 nuovi contagi in 24 ore (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)Secondo quanto appreso da Open, il numero dei positivi oggi in Lombardia ha superato quota 7.000, arrivando a 7559. Record il numero dei tamponi che sale a 41.100. Circa venti in più le terapie intensive, poco più di 350 i ricoveri ordinari. Foto in copertina: ANSA/MATTEO BAZZI Leggi anche: Coronavirus. «La partita della vita», la storia del giornalista Vito Romaniello sopravvissuto alla Covid-19 – VideoSeduti sotto la Regione Lombardia, gli studenti del liceo Volta protestano studiando in presenza – Le Foto«The Covid dilemma»: la campagna della regione Lombardia che scarica la responsabilità dei contagi sui cittadiniGli studenti danno i voti alla regione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)Secondo quanto appreso da Open, il numero dei positivi oggi inha superato quota 7.000, arrivando a 7559. Record il numero dei tamponi che sale a 41.100. Circa venti in più le terapie intensive, poco più di 350 i ricoveri ordinari. Foto in copertina: ANSA/MATTEO BAZZI Leggi anche:. «La partita della vita», la storia del giornalista Vito Romaniello sopravvissuto alla Covid-19 – VideoSeduti sotto la Regione, gli studenti del liceo Volta protestano studiando in presenza – Le Foto«The Covid dilemma»: la campagna della regioneche scarica la responsabilità deisui cittadiniGli studenti danno i voti alla regione ...

Tg3web : Peggiorano ancora i dati del contagio da coronavirus. Ma ad aumentare sono soprattutto le vittime. Un bilancio così… - RegLombardia : #LNews Sono 5.035 i nuovi positivi con 29.960 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,8% Approfondimen… - Open_gol : ?? Coronavirus, in #Lombardia superati i 7mila nuovi contagi in 24 ore - LoveMi66833922 : @sonoioapri #Sala @BeppeSala @FontanaPres #Fontana #coronavirus #COVID Domani, insieme ad altre centianaia di xson… - LoveMi66833922 : @CottarelliCPI #Sala @BeppeSala @FontanaPres #Fontana #coronavirus #COVID Domani, insieme ad altre centianaia di x… -