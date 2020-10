Coronavirus, in Lombardia il pronto soccorso al collasso: è emergenza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La regione che insieme alla Campania detiene il più alto numero di casi riscontrati sarebbe gravemente in difficoltà in merito alle procedure di pronto soccorso. La situazione in regione. In Lombardia è emergenza pronto soccorso. Molte persone hanno bisogno di cure che la regione e quindi il suo sistema sanitario non possono sostenere, c’è bisogno di ricoverare persone ma questo non è possibile in quanto non esiste la disponibilità immediata di posti letto. I pazienti o potenziali tali sono sottoposti a stress lunghissimi dovuti a code interminabili per provare ad entrare in uno degli ospedali della zona. Secondo Guido Bertolini, responsabile del coordinamento Covid19, la situazione è ormai insostenibile, ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La regione che insieme alla Campania detiene il più alto numero di casi riscontrati sarebbe gravemente in difficoltà in merito alle procedure di. La situazione in regione. In. Molte persone hanno bisogno di cure che la regione e quindi il suo sistema sanitario non possono sostenere, c’è bisogno di ricoverare persone ma questo non è possibile in quanto non esiste la disponibilità immediata di posti letto. I pazienti o potenziali tali sono sottoposti a stress lunghissimi dovuti a code interminabili per provare ad entrare in uno degli ospedali della zona. Secondo Guido Bertolini, responsabile del coordinamento Covid19, la situazione è ormai insostenibile, ...

Tg3web : Peggiorano ancora i dati del contagio da coronavirus. Ma ad aumentare sono soprattutto le vittime. Un bilancio così… - RegLombardia : #LNews Sono 5.035 i nuovi positivi con 29.960 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,8% Approfondimen… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, record di nuovi casi in Lombardia: oltre 4000 positivi - romidelg : @BeppeSala I medici: non c’è più tempo #Sala: abbiamo due settimane per decidere Buona fortuna a tutti… - whateverdaniele : Non sarebbe il caso di fare qualcosa in Lombardia per le province di Milano e Monza? Di fermare presto almeno ciò… -