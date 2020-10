Coronavirus in Italia, ultime notizie. Salvini: “Ho il dubbio che il governo aspetti gli scontri” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Continuano ad aumentare i nuovi casi di Coronavirus in Italia: nell’ultimo giorno, infatti, sono stati registrati 21.994 nuovi contagi e 221 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 28 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Salvini: “Ho il dubbio che il governo aspetti gli scontri” – “Vorrei fare un appello alla ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020)in, ledi oggi– Continuano ad aumentare i nuovi casi diin: nell’ultimo giorno, infatti, sono stati registrati 21.994 nuovi contagi e 221 morti. Qui lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte lesulindi oggi, mercoledì 28 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 –: “Ho ilche ilgli scontri” – “Vorrei fare un appello alla ...

ilpost : Nella sua nuova rilevazione l’ISTAT conferma sostanzialmente quanto aveva già misurato: tra marzo e aprile in Itali… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 ottobre: 17.012 nuovi casi e 141 morti - giorgio_gori : L’Istat conferma: tra marzo e aprile in Italia ci sono stati circa 48mila decessi in più rispetto alla media degli… - domanigiornale : In nessuno dei grandi paesi europei l’epidemia di #coronavirus sta crescendo rapidamente come in Italia #28ottobre… - MariaLu91149151 : -