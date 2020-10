Coronavirus in Germania, si va verso un "lockdown-light": pronti 7-10 miliardi per le aziende (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il governo federale e i Land tedeschi potrebbero concordare su una massiccia limitazione dei contatti su tutto il territorio della repubblica federale a partire dal 2 novembre e non dal 4 novembre come... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il governo federale e i Land tedeschi potrebbero concordare su una massiccia limitazione dei contatti su tutto il territorio della repubblica federale a partire dal 2 novembre e non dal 4 novembre come...

Agenzia_Ansa : La cancelliera Angela Merkel aumenta la pressione sulla necessità di ulteriori sterzate anti-Covid in Germania. In… - fattoquotidiano : Coronavirus, Francia e Germania pensano a nuove restrizioni. “Merkel chiuderà bar e ristoranti. Macron verso lockdo… - fanpage : La Germania va verso un nuovo lockdown - Miti_Vigliero : RT @Ruffino_Lorenzo: Su @you_trend ho scritto di come sta andando nel resto d'Europa la pandemia, in particolar modo in Francia, Spagna, Ge… - Patty66509580 : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… -