Coronavirus in Francia, nel giorno del messaggio di Macron dati catastrofici: 70mila contagi in 24 ore (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)Nel giorno del messaggio alla nazione del presidente Emmanuel Macron, la Francia fa registrare quasi 70 mila nuovi contagi da Coronavirus. Stando a quanto riportato dal ministero della Salute francese, sono 69.854 i nuovi casi di Covid-19 nel Paese, una cifra senza precedenti dall’inizio della pandemia. dati che potrebbero subire ancora qualche modifica al rialzo nella serata, per via di un errore tecnico di calcolo. I morti in un giorno sono invece 767. Macron è pronto ad annunciare nuove chiusure volte a frenare la curva dei contagi. In attesa dell’annuncio del presidente, si sono create code di oltre 400 chilometri ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)Neldelalla nazione del presidente Emmanuel, lafa registrare quasi 70 mila nuovida. Stando a quanto riportato dal ministero della Salute francese, sono 69.854 i nuovi casi di Covid-19 nel Paese, una cifra senza precedenti dall’inizio della pandemia.che potrebbero subire ancora qualche modifica al rialzo nella serata, per via di un errore tecnico di calcolo. I morti in unsono invece 767.è pronto ad annunciare nuove chiusure volte a frenare la curva dei. In attesa dell’annuncio del presidente, si sono create code di oltre 400 chilometri ...

fanpage : Nuovo #lockdown in #Francia - petergomezblog : #Coronavirus, “Spagna e Francia non escludono il lockdown”. In Uk 367 morti. Francia: quasi 1.500 ricoveri in più e… - repubblica : Coronavirus, la Francia verso un nuovo lockdown totale [dalla nostra corrispondente Anais Ginori] [aggiornamento de… - suitetti : RT @riktroiani: In attesa del discorso, a breve, di #Macron, la #Francia supera la soglia dei 3.000 ricoverati in terapia intensiva, un dat… - MadDriver70 : RT @paolocristallo: Francia : oggi 70 mila nuovi contagi, #Macron dichiara il lockdown. Restano aperte solo le scuole. Germania : #Merkel… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Coronavirus, Francia e Germania a un passo da un nuovo lockdown La Stampa Francia: Macron, serrata durerà almeno fino al primo dicembre

Parigi, 28 ott 20:33 - (Agenzia Nova) - La nuova serrata che sarà applicata in Francia a partire da venerdì per arginare la crisi del coronavirus durerà almeno fino al primo dicembre. Lo ha detto il ...

Macron annuncia lockdown in Francia da venerdì

coronavirus. Le scuole resteranno aperte. (ANSA).

Parigi, 28 ott 20:33 - (Agenzia Nova) - La nuova serrata che sarà applicata in Francia a partire da venerdì per arginare la crisi del coronavirus durerà almeno fino al primo dicembre. Lo ha detto il ...coronavirus. Le scuole resteranno aperte. (ANSA).