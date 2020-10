Coronavirus in Campania, i dati del 27 ottobre: 2.427 nuovi positivi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 27 ottobre dell’unità di Crisi regionale riporta 2.427 nuovi positivi su 15.030 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.427 positivi al Coronavirus in Campania, di cui 31 sintomatici e 2.396 asintomatici. I deceduti tra il 24 e il 27 ottobre sono 17 e i guariti 365. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il numero dei contagiati da inizio epidemia sale a 45.782 mentre i deceduti sono 624. Aumentano anche i guariti che sono 10.272. I tamponi complessivi 901.583 di cui 15.030 eseguiti ieri. Il report dei posti letto su base regionale di terapia intensiva sono complessivamente 564, mentre i posti letto Covid: sono: 227 quelli in terapia ... Leggi su 2anews (Di mercoledì 28 ottobre 2020)in: il bollettino di ieri 27dell’unità di Crisi regionale riporta 2.427su 15.030 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.427alin, di cui 31 sintomatici e 2.396 asintomatici. I deceduti tra il 24 e il 27sono 17 e i guariti 365. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il numero dei contagiati da inizio epidemia sale a 45.782 mentre i deceduti sono 624. Aumentano anche i guariti che sono 10.272. I tamponi complessivi 901.583 di cui 15.030 eseguiti ieri. Il report dei posti letto su base regionale di terapia intensiva sono complessivamente 564, mentre i posti letto Covid: sono: 227 quelli in terapia ...

