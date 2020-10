Coronavirus, impennata di contagi in Svizzera: sono più di 8mila. Ginevra richiama i medici in pensione (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La prima ondata della pandemia non era stata aggressiva. Ma dai quasi zero casi all’inizio di giugno, il numero dei contagi in Svizzera è aumentato lentamente ma costantemente prima di esplodere ad ottobre. Un’impennata che ha fatto registrare 8.616 nuovi positivi nella Confederazione elvetica e nel Liechtenstein (totale della popolazione 8,5 milioni di abitanti) nelle ultime 24 ore (135.658 in totale), il 44,8% in più rispetto a ieri (5.949). Secondo il bollettino quotidiano dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), ci sono stati altri 24 decessi che portano a 1.954 morti dall’inizio dell’epidemia. I tamponi eseguiti sono stati 30.772 mentre i nuovi ricoveri sono 149, il che porta le ospedalizzazioni a 6.413. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La prima ondata della pandemia non era stata aggressiva. Ma dai quasi zero casi all’inizio di giugno, il numero deiinè aumentato lentamente ma costantemente prima di esplodere ad ottobre. Un’che ha fatto registrare 8.616 nuovi positivi nella Confederazione elvetica e nel Liechtenstein (totale della popolazione 8,5 milioni di abitanti) nelle ultime 24 ore (135.658 in totale), il 44,8% in più rispetto a ieri (5.949). Secondo il bollettino quotidiano dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), cistati altri 24 decessi che portano a 1.954 morti dall’inizio dell’epidemia. I tamponi eseguitistati 30.772 mentre i nuovi ricoveri149, il che porta le ospedalizzazioni a 6.413. ...

rtl1025 : ?? Impennata dei nuovi casi di positività al #coronavirus; nelle ultime 24 ore sono stati 15.199 i contagiati (ieri… - Corriere : Veneto, impennata di casi: +1.083 nella notte. Allarme a Venezia - clikservernet : Coronavirus, impennata di contagi in Svizzera: sono più di 8mila. Ginevra richiama i medici in pensione - Noovyis : (Coronavirus, impennata di contagi in Svizzera: sono più di 8mila. Ginevra richiama i medici in pensione) Playhitm… - AndreaTrive84 : RT @ItalianPolitics: Nell‘ultimo fine-settimana il Fisco avrebbe registrato un’impennata assai sostenuta e molto insolita nella creazione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus impennata Coronavirus, impennata di contagi in un giorno in Brianza: i numeri a Monza MonzaToday Covid: allarme ricoveri, Gb riapre ospedali temporanei

Riapre i battenti, sullo sfondo degli allarmi sulla seconda ondata di contagi da coronavirus e della previsione d'una impennata dei ricoveri nel Regno Unito dai circa 9.000 attuali a 25. (ANSA) ...

Contagi COVID-19 tramortiscono Wall Street e non solo: Dow Jones -500 punti. Tonfo petrolio, WTI -6%

La forte flessione che assilla Wall Street e i prezzi del petrolio si spiega con l'impennata continua di nuovi casi di persone infettate dal coronavirus COVID-19 negli Stati Uniti, in vista ...

Riapre i battenti, sullo sfondo degli allarmi sulla seconda ondata di contagi da coronavirus e della previsione d'una impennata dei ricoveri nel Regno Unito dai circa 9.000 attuali a 25. (ANSA) ...La forte flessione che assilla Wall Street e i prezzi del petrolio si spiega con l'impennata continua di nuovi casi di persone infettate dal coronavirus COVID-19 negli Stati Uniti, in vista ...