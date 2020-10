Coronavirus, impennata di contagi in Svizzera: governo ordina chiusura di bar e ristoranti alle 23 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La prima ondata della pandemia non era stata aggressiva. Ma dai quasi zero casi all’inizio di giugno, il numero dei contagi in Svizzera è aumentato lentamente ma costantemente prima di esplodere ad ottobre. Un’impennata che ha fatto registrare 8.593 nuovi positivi nella Confederazione elvetica e nel Liechtenstein (totale della popolazione 8,5 milioni di abitanti). Una situazione che ha portato il governo ad adottare nuove restrizioni per limitare al minimo i contatti fra le persone: da domani in tutto il Paese bar e ristoranti dovranno chiudere alle 23, i corsi universitari si svolgeranno solo online e gli incontri privati nella cerchia familiare o di amici non dovranno riunire più di dieci persone con la mascherina. Quest’ultima viene resa obbligatoria e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La prima ondata della pandemia non era stata aggressiva. Ma dai quasi zero casi all’inizio di giugno, il numero deiinè aumentato lentamente ma costantemente prima di esplodere ad ottobre. Un’che ha fatto registrare 8.593 nuovi positivi nella Confederazione elvetica e nel Liechtenstein (totale della popolazione 8,5 milioni di abitanti). Una situazione che ha portato ilad adottare nuove restrizioni per limitare al minimo i contatti fra le persone: da domani in tutto il Paese bar edovranno chiudere23, i corsi universitari si svolgeranno solo online e gli incontri privati nella cerchia familiare o di amici non dovranno riunire più di dieci persone con la mascherina. Quest’ultima viene resa obbligatoria e ...

La percentuali di test positivi sale ancora, arrivando al 18.3%. Impennata di contagi, ma pure di ricoveri: 378 nelle ultime 24 ore, di cui 21 in terapia intensiva. Attualmente sono 3.072 le persone ...

28 OTT - “Il Covid-19 è stata uno tsunami per il mondo oncologico: per la prima volta dal 1993 abbiamo assistito a una forte impennata delle persone morte per cancro”. Francesco De Lorenzo, Presidente ...

