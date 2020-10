Coronavirus, il Veneto supera i 2mila casi in un giorno. Altri 11 decessi. I dati delle Regioni (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I dati complessivi sui nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese ancora non ci sono, ma i numeri che arrivano dalle singole Regioni fotografano ancora una volta un quadro in peggioramento. In Veneto sono stati superati i 2mila casi quotidiani nel giro di un giorno (+2.143), 11 i nuovi decessi. Il totale di infetti nella Regione da inizio pandemia, stando al Bollettino regionale, sale quindi a 49.135, mentre i morti a 2.355. Gli attuali positivi sono 21.600; in isolamento domiciliare ci sono 15.993 persone (+1.326), di cui 6.949 positive (+532) e 480 sintomatici. Cresce la pressione sugli ospedali, con 802 ricoverati nei reparti non critici (+53) e 94 (+6) nelle terapie intensive. In leggero calo il numero dei contagi nelle Marche: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Icomplessivi sui nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese ancora non ci sono, ma i numeri che arrivano dalle singolefotografano ancora una volta un quadro in peggioramento. Insono statiti iquotidiani nel giro di un(+2.143), 11 i nuovi. Il totale di infetti nella Regione da inizio pandemia, stando al Bollettino regionale, sale quindi a 49.135, mentre i morti a 2.355. Gli attuali positivi sono 21.600; in isolamento domiciliare ci sono 15.993 persone (+1.326), di cui 6.949 positive (+532) e 480 sintomatici. Cresce la pressione sugli ospedali, con 802 ricoverati nei reparti non critici (+53) e 94 (+6) nelle terapie intensive. In leggero calo il numero dei contagi nelle Marche: ...

