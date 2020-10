Coronavirus, il tempo per combatterlo sta finendo: buttare tutto in politica non aiuta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) di Andrea Taffi Provate a immaginare una partita di calcio nella quale l’arbitro non ne azzecca una. Dal pubblico parte il più classico degli insulti al direttore di gara: cornuto. Cornuto, non incapace. Magari cornuto come chi lo critica. Provate adesso a immaginare che, in mezzo a quei tifosi, ne spunti uno che dice: “No, non è così; l’arbitro non è cornuto. Sua moglie lo ama e lo rispetta, al contrario di quello che le vostre mogli fanno con voi. Quindi sbagliate a criticarlo, a ostinarvi a dire che sta arbitrando male”. Non è cornuto, dunque è bravo. Ecco, questa immagine mi è venuta in mente in questi giorni leggendo gli editoriali dei più importanti giornali italiani. Da una parte c’è chi scrive che il Governo, nella gestione post lockdown del Coronavirus, ha sbagliato e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) di Andrea Taffi Provate a immaginare una partita di calcio nella quale l’arbitro non ne azzecca una. Dal pubblico parte il più classico degli insulti al direttore di gara: cornuto. Cornuto, non incapace. Magari cornuto come chi lo critica. Provate adesso a immaginare che, in mezzo a quei tifosi, ne spunti uno che dice: “No, non è così; l’arbitro non è cornuto. Sua moglie lo ama e lo rispetta, al contrario di quello che le vostre mogli fanno con voi. Quindi sbagliate a criticarlo, a ostinarvi a dire che sta arbitrando male”. Non è cornuto, dunque è bravo. Ecco, questa immagine mi è venuta in mente in questi giorni leggendo gli editoriali dei più importanti giornali italiani. Da una parte c’è chi scrive che il Governo, nella gestione post lockdown del, ha sbagliato e ...

you_trend : ?? #Coronavirus: ecco il grafico che mostra l'evoluzione nel tempo delle 3 tipologie di attualmente positivi: ricove… - Quirinale : #Mattarella: in questo momento il pensiero non può che andare alle vittime del #coronavirus, ai tanti che sono mort… - SkyTG24 : ?? #Covid19, l'appello di 100 scienziati: 'Misure drastiche in 2-3 giorni' ?? Tutti gli aggiornamenti in tempo reale… - ilfattoblog : Coronavirus, il tempo per combatterlo sta finendo: buttare tutto in politica non aiuta - MPenikas : FQ: Coronavirus, il tempo per combatterlo sta finendo: buttare tutto in politica non aiuta -