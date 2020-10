Coronavirus | il ristorante della Camera riapre di sera | è polemica

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’opposizione insorge e fa, a causa dell’apertura del. Ma Fico annuncia che resterà chiuso Subito scatta la. L’opposizione insorge per un nuovo “atto impuro” effettuato dal Governo. Questa volta, ad essere interessata è lae il suo. Ristoranti che sono chiusi ovunque, ma non alla. Ieri, una frangia dell’opposizione, guidata da Fratelli D’Italia, ha posto in aula una questione di opportunità proprio sulla riapertura del. Roberto Fico, presidente del ramo del Parlamento, a questo punto ha stoppato ogni apertura, fermando qualsiasichiudendo il ...

Milano, 28 ott. (Adnkronos) - Piatti e tovaglie bianche a terra in Piazza Duomo per la protesta scenografica del mondo della ristorazione contro le chiusure alle 18 di bar e ristoranti. Come in altre ...Il governatore punta alla massima condivisione con il Governo e i capigruppo. Il provvedimento che dovrebbe contenere l'estensione dalle 18 alle 23 della chiusura di bar e ristoranti sarà adottato for ...