Coronavirus | il presidente dell’Algeria trasferito in Germania per cure

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus presidente Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus, l’annuncio di Macron: «Lockdown in Francia da venerdì»

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato l'introduzione di un lockdown su tutto il territorio nazionale a partire da venerdì per contrastare il coronavirus. Le scuole resteranno aperte.

L'economia ai tempi del Covid-19: la prospettiva industriale

Incontro con Marco Tronchetti Provera (Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato di Pirelli & C. S.p.A) ciclo dei webinar "La Facoltà incontra i protagonisti dell'economia". Moderano Fabrizi ...

