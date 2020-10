Coronavirus, il presidente della Fifa Gianni Infantino positivo al Covid-19 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Coronavirus continua a destabilizzare gli equilibri del calcio mondiale.Emergenza Coronavirus, Lega e Figc scrivono al Governo: “Servono aiuti per la Serie A”Dopo le numerose positività riscontrate in Serie A, il Covid-19 irrompe anche all'interno della Fédération Internationale de Football Association - Federazione internazionale di calcio -. Nella giornata di ieri, infatti, Gianni Infantino è risultato positivo al Coronavirus. Il presidente della Fifa, che ha segnalato lievi sintomi, si è subito posto in autoisolamento, seguendo il classico protocollo sanitario imposto dal Governo, e resterà in quarantena almeno per una decina di ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ilcontinua a destabilizzare gli equilibri del calcio mondiale.Emergenza, Lega e Figc scrivono al Governo: “Servono aiuti per la Serie A”Dopo le numerose positività riscontrate in Serie A, il-19 irrompe anche all'internoFédération Internationale de Football Association - Federazione internazionale di calcio -. Nella giornata di ieri, infatti,è risultatoal. Il, che ha segnalato lievi sintomi, si è subito posto in autoisolamento, seguendo il classico protocollo sanitario imposto dal Governo, e resterà in quarantena almeno per una decina di ...

