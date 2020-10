Coronavirus, il bollettino di oggi: quasi 25mila i nuovi casi e 205 morti. In aumento i ricoveri. Il numero maggiore di contagi in Lombardia, Piemonte e Campania (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nuovo record di casi in Italia di contagi da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 24.991, ieri erano stati 21.994, a fronte di 198.952 tamponi. Sono 205, invece, i deceduti (ieri erano stati 221). Salgono gli attualmente positivi a 276.457 (+21.367), si registra al contempo un incremento dei dimessi/guariti di 3.416 unità. In crescita i ricoveri: + 1.026 e che fa registrare un totale di 14.981. Di questi 1.536 si trovano in terapia intensiva (+125). Attualmente in isolamento domiciliare ci sono 259.940 pazienti. Le regioni dove si registra l’impennata di casi più evidente sono Lombardia (7.558), Piemonte (2.827) e Campania (2.427). L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nuovo record diin Italia dida. Nelle ultime 24 ore ipositivi sono stati 24.991, ieri erano stati 21.994, a fronte di 198.952 tamponi. Sono 205, invece, i deceduti (ieri erano stati 221). Salgono gli attualmente positivi a 276.457 (+21.367), si registra al contempo un incremento dei dimessi/guariti di 3.416 unità. In crescita i: + 1.026 e che fa registrare un totale di 14.981. Di questi 1.536 si trovano in terapia intensiva (+125). Attualmente in isolamento domiciliare ci sono 259.940 pazienti. Le regioni dove si registra l’impennata dipiù evidente sono(7.558),(2.827) e(2.427). L'articolo LA NOTIZIA.

