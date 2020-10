Coronavirus | il bollettino di oggi mercoledì 28 ottobre 2020 | i nuovi casi regione per regione

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute dimercoledì 28. I, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva:...

Roma, 28 ottobre 2020 – I nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 24.991 (ieri erano 21.994) per un totale di 198.952 tamponi processati (rispetto ai 174.398 ...Sono 24991 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Italia. A riferirlo è il nuovo bollettino diramato dal ministero della Salute. I tamponi effettuati sono 198952. I guariti nelle ultime 24 ore son ...