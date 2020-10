Coronavirus, il bollettino del giorno 28 ottobre – I numeri di oggi in Italia ed in Campania (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus, il bollettino del giorno 28 ottobre: in Italia, quasi 25 mila nuovi positivi e 205 morti nelle ultime 24 ore La Protezione Civile ha diramato il bollettino … L'articolo Coronavirus, il bollettino del giorno 28 ottobre – I numeri di oggi in Italia ed in Campania proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 28 ottobre 2020), ildel28: in, quasi 25 mila nuovi positivi e 205 morti nelle ultime 24 ore La Protezione Civile ha diramato il… L'articolo, ildel28– Idiined inproviene da ForzAzzurri.net.

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 ottobre: 17.012 nuovi casi e 141 morti - Adnkronos : #Coronavirus #Puglia, 772 contagi e 13 morti: bollettino 28 ottobre - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 28 ottobre: 24.991 nuovi positivi e 205 morti - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sicilia e della #Liguria #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 24.991 nuovi contagi, 205 morti, 3.416 guariti, 198.952 tamponi, 1.536 (+125) ricoverati in terapia int… -