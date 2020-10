Coronavirus, i nuovi casi sono 24.991, in Lombardia 7.558. I morti sono 205 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – Sono 24.991 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore, quasi tremila in più di ieri, a fronte di 198.952 tamponi effettuati, il record giornaliero. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Leggi su dire (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – Sono 24.991 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore, quasi tremila in più di ieri, a fronte di 198.952 tamponi effettuati, il record giornaliero. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.

