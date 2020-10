Coronavirus, i numeri in chiaro. La fisica Paolotti: «Misure in ritardo: presto 50mila contagi al giorno come in Francia» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)La diffusione del Coronavirus, in Italia, continua a infrangere a crescere rapidamente e, il 28 ottobre, arriva a contagiare quasi 24.991 persone. Le terapie intensive aumentano di altre 125 unità e, per la prima volta da quando si è conclusa la fase acuta della scorsa primavera, il numero di persone attualmente positive nel Paese, ovvero 276.457, supera il totale dei guariti, 275.404. «Niente di sorprendente» per Daniela Paolotti della Fondazione Isi. La fisica, che dall’inizio della pandemia ne monitora l’evoluzione dal punto di vista matematico, sottolinea che «il numero di nuovi casi del 28 ottobre è in linea con il tempo di raddoppio di una settimana che si evince ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)La diffusione del, in Italia, continua a infrangere a crescere rapidamente e, il 28 ottobre, arriva aare quasi 24.991 persone. Le terapie intensive aumentano di altre 125 unità e, per la prima volta da quando si è conclusa la fase acuta della scorsa primavera, il numero di persone attualmente positive nel Paese, ovvero 276.457, supera il totale dei guariti, 275.404. «Niente di sorprendente» per Danieladella Fondazione Isi. La, che dall’inizio della pandemia ne monitora l’evoluzione dal punto di vista matematico, sottolinea che «il numero di nuovi casi del 28 ottobre è in linea con il tempo di raddoppio di una settimana che si evince ...

