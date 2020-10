Coronavirus, i dati – 24.991 nuovi casi in un giorno. 205 i morti. Altre 125 persone in terapia intensiva (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sono 24.991 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, a fronte di quasi 200mila tamponi. Un dato in aumento rispetto ai 21.994 di ieri, mentre sono in leggere calo i morti, passati da 221 a 205. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute i pazienti attualmente ricoverati con sintomi sono 14.981 (+1.026), quelli in terapia intensiva sono 1.536 (+125). Per il terzo giorno consecutivo, quindi, i nuovi ricoveri superano quota mille. In totale salgono a 589.766 i cittadini infettati dal Sars-Cov2 nel nostro Paese dall’inizio della pandemia. 37.905 i decessi, mentre le persone attualmente positive sono 276.457, di cui 259.940 in isolamento domiciliare. Il maggior ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sono 24.991 icontagi da Covid-19 registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, a fronte di quasi 200mila tamponi. Un dato in aumento rispetto ai 21.994 di ieri, mentre sono in leggere calo i, passati da 221 a 205. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute i pazienti attualmente ricoverati con sintomi sono 14.981 (+1.026), quelli insono 1.536 (+125). Per il terzoconsecutivo, quindi, iricoveri superano quota mille. In totale salgono a 589.766 i cittadini infettati dal Sars-Cov2 nel nostro Paese dall’inizio della pandemia. 37.905 i decessi, mentre leattualmente positive sono 276.457, di cui 259.940 in isolamento domiciliare. Il maggior ...

