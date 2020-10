Coronavirus | Gualtieri | “Proteste scatenate da gruppi neofascisti”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020), il Ministroha dichiarato che le proteste di questi giorni sono state innescate daneofascisti a cui non importa nulla della sofferenza dei commercianti. “Lo Stato non tollererà comportamenti violenti”. Questo il monito lanciato dal Ministro dell’Economia Robertodurante un suo intervento alla trasmissione UnoMattina. Il riferimento è alle proteste scoppiate … L'articolo: “Protestedaneofascisti” proviene da Inews.it.

Più tempo per la presentazione del Modello 770/2020 in scadenza il 2 novembre 2020. Arriva la proroga con il decreto Ristori ...AGI - Un provvedimento doveroso messo in campo in tempi record che mobilita una massa consistente di risorse e che vedrà i primi pagamenti già a partire da metà novembre. Lo descrivono così il decreto ...