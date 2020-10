Coronavirus, Germania verso il lockdown light: chiudono bar e ristoranti, aperte le scuole. Negli Usa 500 mila casi in una settimana: a Chicago e New York locali chiusi alle 23 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Germania EPA/HAYOUNG JEON Gente a passeggio con la mascherina per le vie dello shopping a BerlinoAnche la Germania si prepara a nuove restrizioni per contenere i contagi di Coronavirus con un «lockdown light», come lo definiscono i media tedeschi. Secondo il quotidiano Bild, nel vertice previsto oggi con i presidenti dei Land, la cancelliera Angela Merkel proporrà la chiusura di ristoranti e bar, oltre che nuovi limiti più stringenti per le riunioni private e pubbliche. Restano aperte le scuole, asili nido e negozio al dettaglio. Così come ha già deciso il governo italiano con l’ultimo Dpcm del presidente del Consiglio Conte, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)EPA/HAYOUNG JEON Gente a passeggio con la mascherina per le vie dello shopping a BerlinoAnche lasi prepara a nuove restrizioni per contenere i contagi dicon un «», come lo definiscono i media tedeschi. Secondo il quotidiano Bild, nel vertice previsto oggi con i presidenti dei Land, la cancelliera Angela Merkel proporrà la chiusura die bar, oltre che nuovi limiti più stringenti per le riunioni private e pubbliche. Restanole, asili nido e negozio al dettaglio. Così come ha già deciso il governo italiano con l’ultimo Dpcm del presidente del Consiglio Conte, ...

Agenzia_Ansa : La cancelliera Angela Merkel aumenta la pressione sulla necessità di ulteriori sterzate anti-Covid in Germania. In… - fattoquotidiano : Coronavirus, Francia e Germania pensano a nuove restrizioni. “Merkel chiuderà bar e ristoranti. Macron verso lockdo… - petergomezblog : Coronavirus, in #Francia quasi 1.500 ricoveri in più e 257 morti. “Germania verso i 20mila casi al giorno”. In Russ… - romi_andrio : RT @jeperego: Angela #Merkel lamenta la mancanza di disciplina in #Germania: “Sappiamo come possiamo proteggerci e procedere con risposte p… - pimpiripette : RT @bioccolo: Dopo Olanda, Uk, Spagna, Belgio, Germania, Francia, Svezia e Danimarca anche i governi di Slovenia e Croazia danno l'ordine d… -