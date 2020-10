Coronavirus: Fauci su Jama, '50% casi da asintomatici, mascherina sempre' (Di mercoledì 28 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 ottobre 2020) su Notizie.it.

Con il risultato che "la trasmissione da infettati asintomatici può essere responsabile di oltre il 50% dei contagi nei focolai di Covid-19 ... Casa Bianca Anthony Fauci, in un articolo firmato ...

Con il risultato che "la trasmissione da infettati asintomatici può essere responsabile di oltre il 50% dei contagi nei focolai di Covid-19". Lo scrive l'immunologo della Casa Bianca Anthony Fauci, in ...

