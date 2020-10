Coronavirus, Emiliano chiude le scuole: “Decisione difficile, aumento contagi dopo riapertura” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il governatore della Puglia ha annunciato la decisione di voler chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado per far fronte all’emergenza Coronavirus Una decisione difficile ma necessaria quella presa dal governatore della Puglia Emiliano nel tentativo di far fronte al crescente numero di contagi nella regione ma anche e soprattutto a livello nazionale. … L'articolo Coronavirus, Emiliano chiude le scuole: “Decisione difficile, aumento contagi dopo riapertura” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il governatore della Puglia ha annunciato la decisione di volerre tutte ledi ogni ordine e grado per far fronte all’emergenzaUna decisionema necessaria quella presa dal governatore della Puglianel tentativo di far fronte al crescente numero dinella regione ma anche e soprattutto a livello nazionale. … L'articolole: “Decisioneriapertura” NewNotizie.it.

fanpage : Coronavirus, la Puglia chiude tutte le scuole. Emiliano: “Aumento contagi è colpa della riapertura” - repubblica : Coronavirus, Emiliano chiude tutte le scuole in Puglia - Suomitaly : Coronavirus, Emiliano chiude tutte le scuole in Puglia dal 30 ottobre - rep_bari : Coronavirus, Emiliano chiude tutte le scuole in Puglia dal 30 ottobre [aggiornamento delle 19:52] - giovcusumano : RT @Keynesblog: La Stampa: Coronavirus, ospedali in tilt in Puglia: il governatore Michele Emiliano chiude le scuole. -