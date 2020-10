Coronavirus e smog | senza inquinamento il 15% delle morti per Covid-19 si sarebbero evitate

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Secondo un recente studio gli alti livelli dirappresenterebbero una concausa di morte in almeno il 15% dei casi di decessi pernel mondo Unaricerche avviate in concomitanza con l’esplosione della pandemia danel mondo è quella relativa alla correlazione tra i decessi per-19 ed i livelli di. … L'articolo NewNotizie.it.

Secondo un recente studio gli alti livelli di inquinamento rappresenterebbero una concausa di morte in almeno il 15% dei casi di decessi per Coronavirus nel mondo Una delle ricerche avviate in concomi ...Uno studio internazionale stima che le polveri sottili sarebbero le responsabili del 15% dei decessi causati dal Coronavirus ...