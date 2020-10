Coronavirus | Conte “Senza misure la curva sfugge di mano”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Tutte lemesse in campo rispondono alla necessità di tenere sotto controllo ladei contagi e mitigare la diffusione della pandemia. Siamo pienamente consapevoli che si tratta disevere ma le riteniamo necessarie pernere i contagi, diversamente laepidemiologica è destinata a sfuggire completamente di mano”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe, nel corso del question time alla Camera, sottolineando come tutelando la salute pubblica c'è maggiore possibilità di preservare anche il tessuto economico del Paese. “Ridurre le occasioni di contagio in questo momento rappresenta l'unica possibilità che abbiamo da un lato per consentire la tenuta del sistema sanitario, ...