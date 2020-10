Coronavirus | Conte | ' ridurre contagio per tenuta Ssn e scongiurare nuovo lockdown'

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 nov. (Adnkronos) - L'ultima stretta decisa dal governo è finalizzata "ai contagi, da un lato per preservare ladel Sistema sanitario nazionale e dall'altroungeneralizzato che ci danneggerebbe ancor di più". Lo ha detto il premier Giuseppein Aula alla Camera, rimarcando come "preservando la salute pubblica si preserva anche il tessuto produttivo dei cittadini".

Hanno steso in terra delle tovaglie bianche a simboleggiare lo stato in cui versano migliaia di imprese: «Siamo ormai al collasso, non ci rialzeremo più». Da piazza del Pantheon ...Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo in Aula alla Camera ad un'interrogazione sui dati scientifici alla base delle chiusure disposte dal Dpcm.