Coronavirus | Conte | ' quadro europeo allarmante'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il quadro europeo della pandemia è allarmante. Molti Paesi presentano un notevole incremento dei positivi e anche Francia e Germania annunciano misure restrittive". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo in Aula alla Camera ad un'interrogazione sui dati scientifici alla base delle chiusure disposte dal Dpcm.

Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo in Aula alla Camera ad un'interrogazione sui dati scientifici alla base delle chiusure disposte dal Dpcm.

Coronavirus: Conte, 'governo si è attenuto a misure previste per scenari 'tipo 3''

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Attualmente, secondo lo studio del Cts in Italia "abbiamo uno scenario di tipo 3. Lo studio prevede possibilità di interruzione di alcune attività particolarmente a rischio ...

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Attualmente, secondo lo studio del Cts in Italia "abbiamo uno scenario di tipo 3. Lo studio prevede possibilità di interruzione di alcune attività particolarmente a rischio ...