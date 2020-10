Coronavirus, Conte: 'In Italia scenario di tipo 3' | Von der Leyen: 'Potremo vaccinare 700 milioni di persone' | Oms: due milioni di casi in ... (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Giuseppe Conte dice che lo scenario della pandemia in Italia è di tipo 3. Tra le possibilità previste, l'interruzione di attività a rischio, scaglionamenti a scuola, incremento dello smart working. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Giuseppedice che lodella pandemia inè di3. Tra le possibilità previste, l'interruzione di attività a rischio, scaglionamenti a scuola, incremento dello smart working. ...

repubblica : Roma, Coronavirus, proteste contro il governo Conte, scontri in piazza del Popolo - LegaSalvini : COMPLIMENTI CONTE!!! - fanpage : Ultim'ora Annunciata la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Parlerà ali italiani alle 19.20 . - FiorDiFrutta21 : RT @paolocristallo: #Meloni :'La colpa di questa emergenza è di #Conte perché non ha fatto nulla per evitarlo e non c'ha mai ascoltato!' C… - missypippi : RT @benq_antonio: Non sono né 'Ultra-destra' né 'Sardine telecomandate' solo #ristoratori anche Caltanissetta risponde così ai #dcpm #Cont… -