Coronavirus | Cifa Italia | ristoranti e bar restino aperti in sicurezza anche dopo le 18

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Lab) - "Serve un provvedimento che dia la possibilità ai ristoratori e ai bar di aprire la sera con le regole che attualmente vigono. Non ha senso dar loro la possibilità di aprire solo fino alle 18. Così i costi di struttura non possono essere coperti". Lo ha detto Andrea Cafà, presidente dell'associazione autonoma datoriale. "Il Covid-19 - ha proseguito Cafà - c'è e ci sarà ancora per parecchio tempo, ma noi dobbiamo imparare a vivere con questo problema. Servono provvedimenti etestimonianze che educhino le persone a tutelarsi, a usare i dispositivi di, a evitare gli assembramenti. Servono disposizioni coerenti e armoniche. Che senso ha autorizzare gli operatori della ristorazione per il pranzo e fino ...