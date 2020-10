Coronavirus, Brusaferro: “Non mollare presa sugli asintomatici, vanno tracciati. Adattare le misure della scuola all’andamento dei contagi” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) sugli asintomatici è importante non mollare la presa. Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, risponde indirettamente alle Regioni che domenica avevano chiesto al governo di concentrare le ricerche sui positivi che presentano sintomi Covid. E ricorda che le misure di contenimento, a seconda dell’andamento del contagio, dovranno riguardare anche la scuola: “Bisogna essere flessibili”, ha sottolineato Brusaferro. “È importante individuare gli asintomatici” e “fondamentale continuare a tracciare i positivi, usare tutti gli sforzi per farlo e non mollare la presa”, ha esortato il numero uno dell’Iss ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020)è importante nonla. Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, risponde indirettamente alle Regioni che domenica avevano chiesto al governo di concentrare le ricerche sui positivi che presentano sintomi Covid. E ricorda che ledi contenimento, a seconda dell’andamento del contagio, dovranno riguardare anche la: “Bisogna essere flessibili”, ha sottolineato. “È importante individuare gli” e “fondamentale continuare a tracciare i positivi, usare tutti gli sforzi per farlo e nonla”, ha esortato il numero uno dell’Iss ...

