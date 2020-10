Coronavirus, Bonomi “Tensioni sociali per errori governo e regioni” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La frattura della coesione sociale, dipende dal fatto che gli italiani ritengono di aver fatto dei sacrifici, rovinati dagli errori e dai ritardi di governo e Regioni”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo a Sky Tg24 Economia. “Servono decisioni serie, rapide e condivise che in questo momento non si vedono. Gli italiani non capiscono più in che direzione va il Paese. La politica dà l'impressione di pensare più a un ritorno elettorale che al bene del Paese. Questo, da italiano, rimane il mio governo, ma vedo che non ascolta e prende decisioni unilaterali”, ha aggiunto il leader degli industriali, per il quale inoltre “la battaglia di Milano è la battaglia dell'interno Paese. O ragioniamo come ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La frattura della coesione sociale, dipende dal fatto che gli italiani ritengono di aver fatto dei sacrifici, rovinati daglie dai ritardi die Regioni”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo, intervenendo a Sky Tg24 Economia. “Servono decisioni serie, rapide e condivise che in questo momento non si vedono. Gli italiani non capiscono più in che direzione va il Paese. La politica dà l'impressione di pensare più a un ritorno elettorale che al bene del Paese. Questo, da italiano, rimane il mio, ma vedo che non ascolta e prende decisioni unilaterali”, ha aggiunto il leader degli industriali, per il quale inoltre “la battaglia di Milano è la battaglia dell'interno Paese. O ragioniamo come ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Bonomi: 'Attenti a dire ristori pronti, 12mila senza Cig' #coronavirus - CorriereCitta : Coronavirus, Bonomi “Tensioni sociali per errori governo e regioni” - FiammaCalabria : RT @MassimoPinna6: Coronavirus. Bonomi (Confindustria): 'Il Governo non ha ascoltato nessuno' - RattiEnrico : RT @giure99: Finalmente una persona che ragiona e che non vuole prendere in giro gli italiani Coronavirus Bonomi: «Più che il Natale salvi… - MYOSOTIS357 : RT @giure99: Finalmente una persona che ragiona e che non vuole prendere in giro gli italiani Coronavirus Bonomi: «Più che il Natale salvi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bonomi Coronavirus, Bonomi “Tensioni sociali per errori governo e regioni” Il Dispari Quotidiano Coronavirus, Bonomi “Tensioni sociali per errori governo e regioni”

ROMA (ITALPRESS) – “La frattura della coesione sociale, dipende dal fatto che gli italiani ritengono di aver fatto dei sacrifici, rovinati dagli errori e dai ritardi di Governo e Regioni”. Lo ha detto ...

L'aeroporto di Heathrow non è più il numero uno in Europa

Dopo aver chiuso i primi nove mesi dell'anno in pesante perdita (-1,5 mld di sterline) a causa della quarantena imposta dalla Gran Bretagna ai passeggeri provenienti da numerosi Paesi e della recessio ...

ROMA (ITALPRESS) – “La frattura della coesione sociale, dipende dal fatto che gli italiani ritengono di aver fatto dei sacrifici, rovinati dagli errori e dai ritardi di Governo e Regioni”. Lo ha detto ...Dopo aver chiuso i primi nove mesi dell'anno in pesante perdita (-1,5 mld di sterline) a causa della quarantena imposta dalla Gran Bretagna ai passeggeri provenienti da numerosi Paesi e della recessio ...