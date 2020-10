Coronavirus, anche la Germania in semi-lockdown: pronto pacchetto “ristori” da 10 miliardi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – anche la Germania piomba in un semi-lockdown. La Cancelliera Angela Merkel ha infatti annunciato una stretta a spostamenti e attività con lo scopo di piegare la curva tedesca dei contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore i casi giornalieri di Coronavirus registrati nel Paese è salito a quasi 15mila riporta l’Istituto Robert Koch, 85 le vittime. A partire dal 2 novembre resteranno chiusi ristoranti, bar, piscine, palestre, cinema e teatri, mentre saranno limitate a 10 persone le riunioni private con al massimo la partecipazione di due famiglie. Scuole e asili nido resteranno aperti. Aperti anche i negozi che rispetteranno le norme di distanziamento sociale e di igiene. Limiti anche sugli spostamenti: ai cittadini tedeschi è ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) –lapiomba in un. La Cancelliera Angela Merkel ha infatti annunciato una stretta a spostamenti e attività con lo scopo di piegare la curva tedesca dei contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore i casi giornalieri diregistrati nel Paese è salito a quasi 15mila riporta l’Istituto Robert Koch, 85 le vittime. A partire dal 2 novembre resteranno chiusi ristoranti, bar, piscine, palestre, cinema e teatri, mentre saranno limitate a 10 persone le riunioni private con al massimo la partecipazione di due famiglie. Scuole e asili nido resteranno aperti. Apertii negozi che rispetteranno le norme di distanziamento sociale e di igiene. Limitisugli spostamenti: ai cittadini tedeschi è ...

