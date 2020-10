Coronavirus, altri vip contagiati: Rocco Siffredi positivo. Colpiti anche Dado e Marracash (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si allunga la lista dei vip Colpiti dal Coronavirus. Rocco Siffredi è risultato positivo al Coronavirus. Secondo quanto riportato da Dagospia il pornoattore avrebbe contagiato anche la moglie Rosa, i figli Lorenzo e Leonardo, l’autista e la donna delle pulizie. Coronavirus, Rocco Siffredi si trova a Budapest Il pornoattore ora si trova a Budapest, ma la scorsa settimana era a Roma per scrivere la sceneggiatura della serie che stanno preparando su di lui. Lo scorso marzo, in pieno lockdown, Siffredi aveva esortato i cittadini a proteggersi, rispettando le regole e rimanendo in casa. L’attore martedì sera si è aggiudicato due premi alla terza edizione del ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si allunga la lista dei vipdalè risultatoal. Secondo quanto riportato da Dagospia il pornoattore avrebbe contagiatola moglie Rosa, i figli Lorenzo e Leonardo, l’autista e la donna delle pulizie.si trova a Budapest Il pornoattore ora si trova a Budapest, ma la scorsa settimana era a Roma per scrivere la sceneggiatura della serie che stanno preparando su di lui. Lo scorso marzo, in pieno lockdown,aveva esortato i cittadini a proteggersi, rispettando le regole e rimanendo in casa. L’attore martedì sera si è aggiudicato due premi alla terza edizione del ...

