Coronavirus | 205 decessi in 24 ore Salgono ancora i nuovi contagi che sfiorano 25mila | con 24mila tamponi in più – Il bollettino della Protezione civile

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)Ildel 28 ottobre Non sono mai stati così tanti: icasi disegnalati nele del MinisteroSalute di oggi sono 24.991. Ieri, 27 ottobre, l’incremento deiera stato pari a 21.944. Il numero complessivo delle positività in Italia ha raggiunto la cifra di 589.766. I dati odierni arrivano a frontecifra record di 198.952eseguiti, per un totale di 15.152.038 test analizzati dall’inizio del monitoraggio. Il giorno precedente, ifatti erano stati 174.398. Nelle ultime 24 ore sono morte ...

Salgono ancora i contagi da coronavirus in Italia. Secondo gli ultimi dati diffusi ... e in Piemonte (2.827). I decessi sono 205. Rispetto a ieri i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 125 ...Continua il trend in crescita: i nuovi casi sono 3.000 in più di ieri con 25mila tamponi in più. In terapia intensiva entrano altre 125 persone ...