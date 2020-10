Corona virus: Italia, 276457 attualmente positivi a test (+21367 in un giorno) con 37905 decessi (205) e 275404 guariti (3416). Totale di 589766 casi (24991) Dati della protezione civile (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 276457 attualmente positivi a test (+21367 in un giorno) con 37905 decessi (205) e 275404 guariti (3416). Totale di 589766 casi (24991) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 28 ottobre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(205) e).di) proviene da Noi Notizie..

grazi2777 : @beppesevergnini Che poi il Beppe sa sicuramente che sono tutti li per il corona virus, e' già, perché gli infarti… - pimma77 : Mirabelli (PD) parla degli agenti che si sono infettati con il corona virus #PD #PM #ETLAIC - SOLCALIENTE2 : @50GENNY Roma è un caso patologico. La colpa è di un altro tipo di virus, che non ha la forma di una corona, ma solo i Raggi. - dfcaosdomenico : @devabarsha @marcotravaglio Per il Fatto Quotidiano Bertolaso dopo aver preso il corona virus lavorando alla crea… - EmanueleCerri7 : @realvarriale Guarda FORTUNA che hai Varriale .. te non ti vuole neanche il corona virus ?? .. ti evita come la peste -