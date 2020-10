Coprifuoco e scontri da Napoli a Milano, la ministra Lamorgese: «Chi protesta escluda i violenti» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dal Nord al Sud d?Italia cresce la protesta, con i professionisti del disordine che appannano con la violenza, le ragioni di chi manifesta pacificamente per rivendicare un proprio... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dal Nord al Sud d?Italia cresce la, con i professionisti del disordine che appannano con la violenza, le ragioni di chi manifesta pacificamente per rivendicare un proprio...

